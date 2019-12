Pantone escolhe 'azul clássico' como a cor de 2020 e os memes já surgiram

A companhia americana de consultoria Pantone definiu o "classic blue" como a cor de 2020. A tonalidade é a número 19-4052 na cartela, definida como "o céu ao entardecer" pela empresa.

Todos os anos, a Pantone elege uma cor que marca tendência no mundo da moda, do design e da arquitetura. De acordo com a consultoria, o "classic blue" é uma "tonalidade atemporal e duradoura, elegante em sua simplicidade".

Em 2019, a cor escolhida era a "living coral". No ano passado, foi a vez do roxo "ultra violet".

Neste ano, nem todo mundo entendeu a beleza da cor. Chamada de "azul caneta", azul colégio católico", e até "conservadora", a escolha foi criticada por muitos, e exaltada por outros tantos. Confira a reação da galera:

a cor do ano que a pantone escolheu pra 2020 é o famoso AZUL CHATÃO pic.twitter.com/lo0bGXVMgt — Victor Berriel (@berriel) December 5, 2019

blogueiras e produtoras de conteúdo agora que a pantone anunciou a cor de 2020 indo criar posts com inspirações de looks usando azul pic.twitter.com/HdxuC9C406 — instagram: pedro.rafhael (@falarafha) December 5, 2019

Adorei muito que a Pantone colocou o classic blue como a cor de aposta para 2020!

Eu amo muito esse tonalidade de azul 💙 #pantone2020 #moda pic.twitter.com/xcbN8BGBjG — Vitor Guilherme Gracional (@gui_gracional) December 5, 2019

azul é a cor escolhida pro ano de 2020, e mais uma vez @pabllovittar lenda visionária que fez um clipe 100% azul e influenciou nessa decisão! pic.twitter.com/7YGfu5uMFS — victor (@euvictorhb) December 5, 2019

PAREM DE CRITICAR A PANTONE DE 2020 AZUL É UMA COR LINDA NÃO FALEM MAL DA COR AZUL — Amanda Roldan (@mandy_roldan) December 6, 2019