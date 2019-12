Metronomy faz sua terceira visita ao Brasil com show repleto de hits

O Metronomy tem cerca de 13 anos, com seu primeiro disco, “Pip Paine”, lançado em 2006, mas o barulho que o quinteto fez nesse período foi forte pelo mundo, e aqui no Brasil não foi diferente. O público indie é grande e ele estará em peso no sábado (7) na Audio, para acompanhar de perto o novo show do grupo por aqui.

A terceira apresentação do Metronomy no país vem com a divulgação do álbum “Metronomy Forever”, sexto trabalho de estúdio, lançado em setembro. O baixo marcante de Olugbenga Adelekan vem ainda mais embalado pela bateria de Anna Prior. Sintetizadores e melodias se destacam no trabalho de Joseph Mount e companhia, em canções como “Walking In The Dark”, ou “Wedding Bells”.

Há espaço para algo mais experimental, com “Insecurity”, entre as primeiras faixas, ou as viagens setentistas de “Forever Is A Long Time”. São 17 músicas – algumas delas interlúdios –, mais de 50 minutos, em um disco com a cara do Metronomy, mas que mostra algo além.

As composições novas estarão lá, mas não faltarão hits como “The Look”, famosa nas pistinhas e que deve ser um dos pontos altos da noite.

A banda ainda passa segunda por Curitiba, na quarta pelo Rio de Janeiro, e na próxima sexta em Porto Alegre.