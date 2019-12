MasterChef: ‘Foram os erros que definiram a prova’, avalia Fernando

Fernando Kawasaki e Vitor Bourguignon enfrentaram e venceram uma das provas mais difíceis do MasterChef — A Revanche. Os cozinheiros prepararam um menu luso-brasileiro com pratos criados pelos chefs Rui Paula e Rodrigo Oliveira. Em entrevista ao Portal da Band, o paulista acredita que venceu a prova por ter cometido menos erros que os outros participantes.

“Sempre é um desafio enorme ter que reproduzir um prato de algum chef renomado. O Rodrigo tinha me dado sorte na minha temporada anterior, então eu pesquisei muito sobre a vida dele. Já o chef Rui, acho que foi uma surpresa para todo mundo”, disse Fernando.

“Quando a gente pensa em Portugal, a gente pensa em batata, bacalhau, polvo, lagareiro, louro, azeitona, essas coisas. E ele trouxe algo completamente diferente do que a gente estava esperando, com muitos procedimentos para o tempo que a gente tinha. Na hora, não tivemos nem tempo para pensar direito”, explicou.

“Tentamos nos organizar o máximo possível, mas a gente acabou comentando alguns erros. Foram os erros que definiram essa prova. Acho que eu e o Vitor levamos porque erramos menos do que a outra equipe. A gente conseguiu também ser um pouco mais fiel à receita dos chefs. O fato do Thiago [Gatto] e do Estefano [Zaquini] terem esquecido o lardo em cima do peixe e o poejo na sobremesa fizeram a diferença no resultado”, disse ainda.

Semifinalista do MasterChef — A Revanche, Fernando já está com a cabeça no último menu. “Estou quase no topo do mundo, é uma coisa que eu não sei nem se esperava. A Ana Paula Padrão me perguntou se eu já havia pensado um menu para a final e eu disse que sim. Desde a minha temporada eu já havia pensado nisso. Porém, eu não sabia se conseguiria chegar na final. A meta agora é essa”, afirmou.

“Se a gente não colocar um destino onde a gente quer chegar, a gente não sabe como chegou nem por onde foi. Minha meta é chegar na final, fazer um bom trabalho e tentar levar o caneco”, finalizou.