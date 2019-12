Kelly Key mostra novo visual para fãs no Instagram

Cansada do cabelo grande, a cantora Kelly Key decidiu renovar o look para as festas de fim de ano. Os fios longos deram lugar a um corte mais curto e cheio de movimento.

No Instagram, a estrela publicou uma história na qual apresentava as madeixas com luzes renovadas. Ela também postou uma selfie para mostrar o novo visual.

“Acho que vou curtir a ideia de ficar por um bom tempo assim! E aí, curtiram também?”, perguntou aos seus seguidores.

Veja.

Ontem (5), Kelly Key participou do programa Encontro, da Rede Globo, e subiu fotos em que exibia orgulhosa o novo look.

A cantora também pousou ao lado da apresentadora Fátima Bernardes.