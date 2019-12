Jacaré virou policial? Confira o que o ex-É o Tchan está aprontando no Canadá

Edson Cardoso trocou o Brasil pelo Canadá, em busca de uma vida melhor. O ex-dançarino do grupo É o Tchan deixou o país em 2016, e, discreto, construiu uma nova vida em terras estrangeiras.

Até que, nesta sexta-feira (6), uma publicação de sua esposa mostrou um pouco do que Edson está aprontando na América do Norte.

Formação original do É o Tchan!, com Jacaré / Divulgação

De quepe, uniforme e distintivo, seguidores logo se surpreenderam com a possível nova ocupação de Jacaré. Teria ele abandonado a vida artística e se dedicado a exercer a lei canadense?

Ao site Extra, a esposa explica que não. Edson continua exercendo uma atividade na qual trabalhou por muitos anos no Brasil: a atuação. "Essa foi uma cena que ele fez", conta Gabriela. "Achei tão perfeita a caracterização que fiz essa brincadeira".

Segundo ela, o papel de Edson será em uma produção norte-americana, cujo título ela desconhece.

Após deixar o É o Tchan, o baiano participou de sua mais conhecida produção como ator: o Aventuras do Didi. Hoje com 46 anos, Edson vive com seus dois filhos e atua em papéis menores em filmes, séries e comerciais no Canadá.