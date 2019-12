Dream Theater volta a São Paulo para show único em sua nova turnê

Um dos grandes nomes do metal progressivo e com muitos fãs no Brasil, o Dream Theater volta ao país com sua nova turnê, “The Distance Over Time Tour – Celebrating 20 Years of Scenes From A Memory”, em show no sábado (7), na Arena Anhembi.

O grupo é headliner do DreamFestival 2019, que ainda tem em seu line-up nomes como os norte-americanos Killswitch Engage, os italianos Turilli/Lione Rhapsody e os suecos Sabaton.

No repertório, a banda norte-americana vai executar o seminal álbum “Scenes From A Memory” (1999) na íntegra, as principais composições do novo disco “The Distance Over Time”, além de clássicos dos seus 34 anos de estrada.