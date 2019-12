Portuguesa Djaimilia de Almeida vence prêmio Oceanos no valor de R$ 120 mil

A escritora portuguesa Djaimilia Pereira de Almeida foi anunciada na quinta-feira (5) a vencedora do prêmio Oceanos, com o livro “Luanda, Lisboa, Paraíso” (Companhia das Letras), conquistando o prêmio no valor de R$ 120 mil.

Em segundo lugar ficou “Eliete” (Tinta da China), da portuguesa Dulce Maria Cardoso. Em terceiro, “Sorte” (Moinhos), da brasileira Nara Vidal. Elas receberam R$ 80 mil e R$ 50 mil, respectivamente.

A premiação de literatura em língua portuguesa destacou que Djaimilia “compõe, através de linguagem viva, um relato sensível sobre as ilusões e desilusões do mundo pós-colonial”.

Em seu segundo romance, a autora narra a viagem de um pai com seu filho de Luanda para Lisboa, em direção à favela de Paraíso, para que esse ele passe por um tratamento médico