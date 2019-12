Vikings: 6ª temporada estreia hoje no Brasil

A sexta e última temporada de “Vikings” estreou ontem nos Estados Unidos com um episódio duplo! No entanto, os fãs brasileiros já poderão conferir a partir de hoje o desenrolar dos últimos acontecimentos do drama nórdico.

De acordo com a Vikings Brasil, o canal FOX Premium começará a exibir a última temporada da série a partir do dia 5 de dezembro, no FOX Premium 2 e no aplicativo da Foxplay para assinantes do Fox Premium. Os novos capítulos 1 e 2 serão transmitidos às 10h e 11h, sendo reprisados também às 23h.

Para aqueles que acompanham a série pela Netflix a espera será maior e ainda não temos nenhuma confirmação de data, que pode ser divulgada apenas em 2020.