Miss Universo: candidata brasileira arrasa com look em rede social

Hoje é dia de @cirquedusoleil ✨ Estou tão feliz que mal consigo dizer!!!! Sempre foi um sonho poder ver o espetáculo de perto e hoje poderei realizar. Gratidão pela oportunidade @missuniverse! Today we gonna watch the amazing @cirquedusoleil. I have no words to describe how happy I am. I always dreamed of being able to watch a show and today I will be able to realize that dream. Thank you so much for this opportunity @missuniverse. Dress: @marceloquadrosbrand Brincos: @prischiavinato #TorcidaJuliaHorta #MissBrazil #MissUniverse2019