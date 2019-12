Mãe de Chay Suede comemora formatura em Jornalismo e revela que o filho pagou sua faculdade

Em um post no seu Instagram na última sexta-feira, 29, Herica Godoy comemorou sua formatura e agradeceu à família pelo apoio. A mãe do ator Chay Suede revelou que o filho pagou todas as mensalidades de sua faculdade.

"Não tenho palavras, filho. Te amo", disse ela ao reconhecer o apoio, financeiro e emocional, que o galã lhe deu enquanto cursava Jornalismo, desde 2014 até sua formatura, com 47 anos.

Herica também reconheceu o apoio e o amor de seus dois outros filhos, Anelise e Henrique, e do marido, Fagner. “Estou orgulhosa por não ter desistido e realizada por essa conquista que não é só minha. Enfim, jornalista”, concluiu.

Chay Suede está elenco da nova novela das 9 da Globo, Amor de Mãe. O ator vive Danilo, filho da superprotetora Thelma (Adriana Esteves) e que se envolverá com uma das filhas da personagem de Regina Casé.