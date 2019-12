Seu kit de maquiagem pode estar cheio de germes

Há quanto tempo você não lava os seus pincéis e as suas esponjas de maquiagem?

De acordo com o site da revista Galileu, pesquisadores do Reino Unido identificaram que pelo menos 79% dos 467 produtos de maquiagem analisados estavam contaminados com bactérias perigosas. As mais encontradas foram Escherichia coli, Citrobacter freundii e Staphylococcus aureus — todas elas ligadas a infecções graves.

O maior número de microgranismos estava presente nas esponjas: os cientistas viram que 93% delas nunca foram lavadas. Além da falta de higiene, usar esses itens depois do seu prazo de validade contribui para o aumento da população de micróbios.

Em declaração para o site, a líder do estudo, Amreen Bashir, afirmou que é importante informar as pessoas sobre a necessidade de lavar e secar com cuidado os pincéis e as esponjas. Além disso, é preciso ficar atento ao prazo de validade dos componentes do seu kit de maquiagem.