Estreias do cinema: Confira quais filmes entram em cartaz nesta quinta

Nesta quinta (5) muitos filmes chegam aos cinemas de todo o Brasil, e para você não perder nada e se programar para o que vai assistir no final de semana, confira tudo que entra em cartaz.

'Dois Papas'

[Ita, Arg, EUA, RU], de Fernando Meirelles, com Anthony Hopkins, Jonathan Pryce, Juan Minujin.

Buenos Aires, 2012. O cardeal argentino Jorge Bergoglio (Jonathan Pryce) está decidido a pedir sua aposentadoria, devido a divergências sobre a forma como o papa Bento XVI (Anthony Hopkins) tem conduzido a Igreja. Com a passagem já comprada para Roma, ele é surpreendido com o convite do próprio papa para visitá-lo. Ao chegar, eles iniciam uma longa conversa onde debatem não só os rumos do catolicismo, mas também afeições e peculiaridades da personalidade de cada um.

‘Brooklyn Sem Pai Nem Mãe’

[EUA], de Edward Norton, com Edward Norton, Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin.

Nova York, anos 1950. Lionel Essrog (Edward Norton) é um solitário detetive particular com síndrome de Tourette, o que faz com que volta e meia não tenha controle sobre o que diz. No momento ele está investigando o assassinato de seu amigo e mentor, Frank Minna (Bruce Willis), mas tem poucas pistas sobre o que aconteceu. Obsessivo, Lionel passa a percorrer vários trechos da cidade em busca de respostas, até encontrar um caminho através da especulação imobiliária em vizinhanças resididas em sua maioria por pobres e negros.

'O Juízo’

[Brasil, 2016], de Andrucha Waddington. Com Fernanda Montenegro e Felipe Camargo

Augusto muda-se com a família para uma fazenda abandonada, herdada do avô. A propriedade, no entanto, carrega o carma da traição ao escravo Couraça, que busca vingança.

‘Ainda Temos a Imensidão da Noite’

[Brasil, 2019], de Gustavo Galvão. Com Ayla Gresta e Gustavo Halfeld

Cansada de lutar por sua banda, Karen decide deixar Brasília. Meses depois ela é forçada a voltar e analisa seu papel e o da arte na cidade que o avô ajudou a construir.

‘Diante dos Meus Olhos’

[Brasil, 2018], de André Félix. Documentário

45 anos após a dissolução da banda Os Mamíferos, os músicos vivem uma vida simples e recordam os momentos que ajudam a recuperar um fragmento fundamental da MPB.