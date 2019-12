'Dois Papas': Dirigido por Fernando Meirelles e estrelado por Antony Hopkins e Jonathan Pryce, estreia hoje

Um bom roteiro é fundamental para a história ser contada com maestria, mas quando se tem na tela atores como Anthony Hopkins e Jonathan Pryce, o risco de o filme se tornar um trabalho inesquecível é grande, e isso acontece com “Dois Papas”, dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, que estreia nesta quinta (5).

A trama se passa na época de transição entre os papas Bento 16 (Hopkins) e Francisco (Pryce). Por cerca de duas horas os dois gigantes do cinema dominam a tela, com uma conversa delicada que envolve as transformações da Igreja Católica, dos avanços aos retrocessos, e como a posição de duas figuras tão importantes podem influenciar o mundo. Junto disso, o bom-humor, geralmente vindo do argentino Jorge Mario Bergoglio, um cardeal avesso à mídia, mas que gosta de uma boa piada – inclusive como bons argumentos para amolecer o novo amigo, o alemão Joseph Aloisius Ratzinger.

Assim como em “O Irlandês”, a Netflix conta que “Dois Papas” tem boas chances de Oscar no ano que vem. Por isso, precisa fazer algumas sessões do filmes no cinemas. Em São Paulo, ele será exibido no Petra Belas Artes a partir de hoje e, amanhã, na Cinemateca Brasileira. Dia 20 o longa estará disponível na plataforma de streaming.

Livro

A obra que inspirou o filme, “Dois Papas – Francisco, Bento e a Decisão que Abalou o Mundo”, de Anthony McCarten, volta às prateleiras das livrarias do Brasil, em lançamento da Editora Best Seller (R$ 40).