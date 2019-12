Cinema: 4 programações gratuitas em São Paulo em dezembro

6 a 8 de dezembro: Final de Semana do Cinema Chinês

Em parceria com os canais Arte 1 e China Movie Channel, o Museu da Imagem e do Som apresenta o Final de Semana do Cinema Chinês. Os destaques são os filmes Xuanzang (2009), A Caminho da Escola (2009) e Melhor Noite de Todas (2013). Veja a programação.

Museu da Imagem e do Som. Avenida Europa, 158, Jardim Europa.

9 a 22 de dezembro: Histórias de Cozinha

Uma mostra de dar água na boca. O Cinusp foca na importância da comida para a sociedade e organiza uma programação de duas semanas com títulos que abordam a relação cultural e afetiva das pessoas com a alimentação. Veja a programação.

Sala Cinusp Paulo Emílio. Rua do Anfiteatro, 181, Colmeia, favo 04, Cidade Universitária.

13 e 14 de dezembro: Ciclo de Cultura Tradicional

Na programação estão curtas e documentários que mostram a diversidade da produção de nomes artístico-culturais de quilombolas e comunidades indígenas. As sessões, além de gratuitas, serão seguidas por debates com intelectuais da área. Na sexta (13), será exibido Entreposto – Tradição em Movimento no Caminho das Tropas. No dia 14, será a vez de quatro outros títulos.

Associação Cultural Cachuera. Rua Monte Alegre, 1094, Perdizes. Distribuição gratuita de ingressos para os dois dias a partir das 18h de 13 de dezembro.

18 a 23 de dezembro: VI Festival Internacional Cinema e Transcendência

É a primeira vez que o CCBB São Paulo realiza o Festival Internacional Cinema e Transcendência, que apresenta reflexões sobre a experiência humana na Terra. A programação inclui filmes de diversos países e debatem a arte, a espiritualidade e o pensamento contemporâneo. Além dos longas, haverá debates e oficinas ligadas ao tema.

Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo. Rua Álvares Penteado, 112, Centro Histórico.