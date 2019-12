CCXP 2019: Os principais convidados e artistas que estarão no evento

A CCXP 2019 começa nesta quinta (5) e tem na programação diversos convidados nacionais e internacionais para deixar o evento ainda mais épico. Então confira todos os artistas que vão marcar presença nesta edição do evento!

No auditório principal da CCXP, grandes nomes de Hollywood vão marcar presença. Na quinta (5) teremos o ator Iain Glen, que foi o Sor Jorah em 'Game of Thrones' e é o Batman em 'Titãs', e as atrizes de 'Aves de Rapina', Margot Robbie, Ella Jay Basco, Jurnee Smollet-Bell, Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez e a diretora Cathy Yan também vão subir no palco.

VOCÊS PEDIRAM MARGOT ROBBIE NA CCXP? Toma! Ninguém segura essas mulheres perfeitas no Brasil, né @wbpictures_br ? 🇧🇷 #WarnerNaCCXP pic.twitter.com/0k3CwBwotW — Warner Channel Brasil (@WarnerChannelBR) October 24, 2019

Já na sexta (6), a atriz Lana Parrilla, de 'Once Upon a Time', fará um painel, e para encerrar o dia no auditório principal ainda terão os atores Anthony Starr, Erin Moriarty e Karen Fukuhara, da série 'The Boys', Steven Strait, Dominique Tipper, Cas Anvar e Frankie Adams da série 'The Expanse', e Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Isa Briones e Jonathan del Arco de 'Star Trek: Picard'. Mas no auditório Ultra a atriz Lesley-Ann Brandt, de 'Lucifer', fará um painel sobre o fim da série.

Difícil odiar essa segunda-feira depois de tantos anúncios do Amazon Prime Video. “The Boys”, “The Expanse” e “Star Trek: Picard” na #CCXP19. E aí? Quais desses painéis você quer ver? pic.twitter.com/HEgnvX4WnX — CCXP (@CCXPoficial) November 25, 2019

O sábado (7) será todo da Disney no auditório principal, e eles vão levar os atores Ryan Reynolds e Joe Keery, e o diretor Shawny Levy para falar sobre o filme 'Free Guy', assim como o chefão da Marvel, Kevin Feige, vem falar sobre as novidades do estúdio! E o elenco do episódio 9 de 'Star Wars', Daisy Ridley, John Boyega e Oscar Isaac, assim como o diretor J.J. Abrams e a presidente da LucasFilms, Kathleen Kennedy, vão falar sobre o fechamento da terceira trilogia!

A FORÇA ESTÁ NO BRASIL! O diretor J.J. Abrams e a produtora Kathleen Kennedy acabam de confirmar presença na #CCXP! Daisy Ridley, John Boyega e Oscar Isaac também virão para o painel de #StarWars: A Ascensão Skywalker! #StarWarsNaCCXP #DisneyNaCCXP #CCXP19 pic.twitter.com/5tCPTIFNZa — Star Wars Brasil (@StarWarsBR) November 19, 2019

O último dia de evento vai ser marcado por um painel da Netflix que trará ao palco Ryan Reynolds para falar de seu filme 'Esquadrão 6', assim como o diretor do longa, Michael Bay, os atores de 'La Casa de Papel', Alba Flores,Pedro Alonso, Rodrigo de la Serna, Esther Acebo e Darko Peric. Além de prometer uma atração surpresa! Além disso também terá um painel da HBO, com os atores de 'His Dark Materials', Dafne Keen, Ruth Wilson e Clarke Peters, e mais alguma novidade que não foi anunciada.

E para encerrar a CCXP 2019, a Warner Bros. fará um painel, cheio de surpresas, para revelar o que vem por em 2020, e para finalizar um painel sobre 'Mulher-Maravilha 1984' com a presença da atriz Gal Gadot e da diretora Patty Jenkins. Isso sim é que vai ser um evento para nenhum nerd colocar defeito!

So excited to bring #WW84 to the fans in Brazil! And the world!! Tune in, and see you soon #CCXP! #DayOfWonder #Finally!! pic.twitter.com/wrwTpozXZo — Patty Jenkins (@PattyJenks) October 21, 2019

As informações completas das atrações da CCXP 2019 estão disponíveis no site do evento, ou no aplicativo!