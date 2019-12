CCXP19 começa nesta quinta (5) recheada de estrelas do cinema mundial

A Comic Con Experience, ou mais conhecida como CCXP, ganha nova edição de hoje a domingo e com um pacote de upgrade gigante em relação aos anos anteriores. Os ingressos para todos os dias estão esgotados.

Para quem conseguiu garantir as entradas, as atrações são muitas. Além de ambientes imersos, como das séries “Watchmen”, “The Walking Dead” e “Black Mirror”, ou de filmes como o novo do Bob Esponja, “O Rei Leão” e, claro, o aguardado “Star Wars”.

Entre os convidados, muitos de peso. Margot Robbie, estrela de “Aves de Rapina: Arlequina e Sua Emancipação Fabulosa”, e todo o elenco principal chegam para divulgar o filme. E o elenco de “La Casa de Papel”? Sim, estarão Nairóbi, Berlim, e outros nomes da atração.

Gal Gadot e a diretora Patty Jenkins apresentam o primeiro trailer de “Mulher-Maravilha 1984”, e “Star Wars: A Ascensão Skywalker”, que estreia dia 19, terá aqui no Brasil os astros Daisy Ridley, John Boyega, entre outros.

Os brasileiros terão ainda a chance de ver a pré-estreia do aguardado “Frozen 2”, que ainda terá a presença do diretor, Chris Buck.

Na parte de quadrinhos tem Frank Miller, que apresenta seu novo projeto sobre Batman ao lado do quadrinista brasileiro Rafael Grampá. O homenageado deste ano é o cineasta e diretor Cao Hamburger .

A programação completa da CCXP19 pode ser vista no site ccxp.com.br.