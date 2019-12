'Você é minha vida', diz Giselle Itié sobre primeiro filho

Giselle Itié usou as redes sociais nesta terça-feira (3), para compartilhar imagem do ultrassom do primeiro filho, fruto do relacionamento com Guilherme Winter. A atriz publicou um vídeo no stories do Instagram e colocou a música Amor, Amor de Meus Amores, de Roberta Miranda.

"Bom dia. Que você é minha vida e não quero colocar minha mão no meu coração. Eu gostaria de cantar uma música inteira para você. Que você é o céu", escreveu.

Giselle e Guilherme estão juntos há quatro anos. Eles começaram o namoro durante as gravações da novela Os Dez Mandamentos, da Record TV. O ator atualmente está na trama Topíssima, da mesma emissora.