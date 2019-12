Primeiro trailer de '007: Sem Tempo Para Morrer' é divulgado

Finalmente o primeiro trailer de '007: Sem Tempo Para Morrer' foi divulgado e James Bond está de volta à ação! No último filme de Daniel Craig como o espião, tudo será questionado e novos personagens vão surgir.

A sinopse do filme é 'Bond deixou o serviço ativo e está desfrutando de uma vida tranquila na Jamaica. Sua paz não dura muito quando seu velho amigo Felix Leiter, da CIA, aparece pedindo ajuda. A missão de resgatar um cientista sequestrado acaba sendo muito mais traiçoeira do que o esperado, levando Bond à trilha de um vilão misterioso armado com nova tecnologia perigosa'.

Além de Craig, o elenco do filme conta com o retorno de Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw e Jeffrey Wright, e ainda apresenta Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen e Rami Malek. '007: Sem Tempo Para Morrer' estreia no dia 9 de abril de 2020.