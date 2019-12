Netflix começa a gravar 3ª e última temporada de 'Suburra'

Após o sucesso das duas primeiras temporadas, o serviço de streaming Netflix anunciou nesta quarta-feira (4) o início das filmagens da terceira e última temporada da série italiana "Suburra".

Ambientada em Roma, a atração narra as disputas de poder entre a máfia, famílias ciganas, traficante de drogas, políticos, nobres e até o Vaticano para garantirem seu quinhão no projeto de construção de um porto no distrito de Ostia.

Os protagonistas são os jovens Aureliano (Alessandro Borghi), Spadino (Giacomo Ferrara) e Gabriele (Eduardo Valdarnini), além de Sara Monaschi (Claudia Gerini), ambiciosa consultora ligada à Igreja, o político Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro) e o mafioso Samurai (Francesco Acquaroli).

A terceira temporada estará disponível em 2020 para todos os países onde o serviço estará ativo no próximo ano.

O segundo ano da série estreou no início de 2019 e se passa nos 15 dias que antecedem a eleição do novo prefeito de Roma.