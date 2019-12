Netflix: 5 títulos com animais para curtir e se emocionar

Gatos, cachorros e até mesmo aves-do-paraíso. A Netflix tem filmes com bichos dos mais variados tipos. Nesta lista, você encontra uma documentário, três séries e uma animação — ganhadora do Oscar de Melhor Filme de Animação de 2017 — para se divertir e se emocionar.

Dança dos Pássaros

As aves-do-paraíso levam muito a sério a arte de conquistar uma companheira: exibem as suas majestosas penas e preparam as mais surpreendentes coreografias.

É o Bruno!

Um morador do Brooklyn dedica seus dias a cuidar do adorável cão Bruno e garantir que a vizinhança do bairro trate seu fiel escudeiro com o devido respeito.

O Melhor Amigo do Homem

Estas seis histórias íntimas exploram os laços emocionais que se formam entre os cães e os seus donos, independentemente das circunstâncias.

Nosso Planeta

Com imagens nunca vistas, o ambicioso documentário traz a beleza natural de nosso planeta e mostra como as mudanças climáticas têm impacto sobre todas as criaturas vivas.

Zootopia — Essa Cidade É o Bicho

Quando uma lontra desaparece misteriosamente da cidade de Zootopia, uma coelha policial se junta a uma raposa tagarela para resolver o caso.