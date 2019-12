Miss Universo 2019 abre votação para eleger uma das 20 semifinalistas do concurso

A organização do Miss Universo 2019 abriu a votação para eleger uma das 20 semifinalistas do concurso mundial. Mas, diferente dos outros anos, o público só tem direito a um voto gratuito. Votos adicionais estão disponíveis para compra: um pacote com 3, por exemplo, custa 1 euro (cerca de R$ 4,60); 15 votos podem ser adquiridos por 4,99 euros (aproximadamente R$ 23). Agora, para ajudar sua candidata favorita com 300 votos é preciso desembolsar nada mais, nada menos do que 99,99 euros (R$ 460). Parte da renda será doada para instituições de caridade parceiras do concurso.

Júlia Horta é a representante brasileira no Miss Universo e disputa a coroa com outras 89 meninas, que estão confinadas desde o último dia 28. A mineira de Juiz de fora tentará quebrar um jejum de 51 anos – a última a trazer o título para o Brasil foi a baiana Martha Vasconcellos, em 1968. Antes disso, Iêda Maria Vargas, do Rio Grande do Sul, garantiu a primeira vitória do país em 1963.

A grande final acontece no dia 8 de dezembro, direto de Atlanta, nos Estados Unidos, com transmissão da Band e do Portal da emissora.

Veja os bastidores do ensaio para o concurso: