Mena Massoud, protagonista de 'Aladdin', revela que não consegue mais papéis

O ator Mena Mass0ud, que interpretou o Aladdin no live-action do personagem, resolveu fazer um desabafo sobre as oportunidades que está tendo depois do filme, que na verdade não existiram até o momento.

Em entrevista ao Daily Beast, Mena relatou a falta de papéis e disse: 'Estou cansado de ficar quieto sobre isso. Quero que as pessoas saibam que não é tudo flores quando você faz algo como Aladdin. 'Ele deve ter feito milhões, ele deve estar recebendo várias propostas', não é nada assim. Não fui chamado para uma audição sequer desde que estreou'.

Sua situação é diferente de sua parceria de tela, Naomi Scott, que protagonizou o novo filme de 'As Panteras'. Mas Mena não falou mais nada e deixou sua crítica à Hollywood no ar.