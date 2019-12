MasterChef - A Revanche: 'Não gosto de canapés, não é a minha praia’ diz Thiago

O carioca Thiago Gatto foi eliminado nesta terça-feira, 3, após preparar quatro canapés para os jurados do MasterChef – A Revanche, Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin. Em entrevista ao Portal da Band, ele lamentou o tema da prova de eliminação, com o qual não tem nenhuma afinidade.

"Quando eu descobri que iria enfrentar o Estefano [Zaquini] na prova de eliminação, a minha principal preocupação era se caísse uma sobremesa ou um prato dúvida. Sem dúvida, ele teria muito mais facilidade porque é com isso que ele trabalha. Mas faltava saber o que ainda viria pela frente", disse Thiago.

"A grande dificuldade dessa prova para mim não foi nem a questão da harmonização, mas a questão de colocar sabor em um negócio tão pequeno. Eu não gosto de canapés, não é a minha praia. Nem como canapés em festas. Foi complicado porque minha base, minha memória gustativa de canapés não é muito boa", continuou.

"Tive de pensar, de repente, em pratos que eu conseguiria trazer para uma colher e que fizessem uma boa harmonização. Minha primeira ideia foi tentar reduzir um prato para uma colher, mas o problema é que as ideias estavam falhando na minha cabeça o tempo todo. Isso foi muito complicado", lamentou.

O cozinheiro optou por servir canapés minimalistas e foi criticado pelos jurados. "Teve alguns preparos que eu não consegui executar e isso tirou mais ainda, tanto do visual quanto da complementação de sabores. Esse foi meu problema. Quando eu comecei a pensar no meu, eu não consegui me organizar no preparo de todas as etapas e faltou pegar alguns ingredientes no mercado. Faltaram alguns ingredientes e eu não consegui complementar com outras coisas", disse.

"Foi uma leva de erros consecutivos que me levou a uma situação complicada. No final, eu fiquei extremamente frustrado porque o último canapé que eu fiz, eu só servi com o objetivo de não deixar de entregar uma prova. Não era nem perto do que eu imaginava servir e foi extremamente frustrante, sem dúvida nenhuma", desabafou.

"Saio do MasterChef com dois sentimentos muito antagônicos. Um, de frustração total, porque eu não queria deixar o programa dessa forma, apresentando um trabalho ruim. Porque esse não é o trabalho que me representa, nem que me representou durante a minha temporada inteira – nem essa nem anterior. Na outra temporada, eu fui eliminado no detalhe e saí com um bom trabalho", relembrou.

"Por outro lado, eu saio muito feliz com o reconhecimento dos chefs. O que eles falaram para mim foi muito motivador para o que eu tenho pela frente. Eu entendo que a minha história, como cozinheiro, não se resume a uma hora e meia de prova. Se resume a um futuro que eu tenho na cozinha e que, com certeza, vai ser gratificante", finalizou.

