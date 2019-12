MasterChef - A Revanche: Eliminado da noite faz jurados irem às lágrimas

Após uma prova em duplas super tensa, Thiago e Estefano foram para a prova de eliminação, onde tiveram que criar quatro tipos de canapés diferentes, tanto doces quanto salgados. E o detalhe: os pratos ainda deveria harmonizar com quatro espumantes diferentes!

Veja também:

MasterChef: Duplas preparam menu luso-brasileiro de 6 passos

MasterChef – A Revanche: ‘Devo ter um paladar mais forte’, brinca Thiago

Antes mesmo de começar, Estefano já reparou que não tinha separado limão, o que prejudicaria um de seus pratos. Mas o participante conseguiu contornar a situação para deixar seu prato gostoso para os chefs.

Quem não se deu bem foi Thiago, que se despediu do programa depois de não surpreender com seus canapés. Jacquin se emocionou ao se despedir do Major, e também por ver Estefano na semifinal do programa. Paola também foi às lágrimas depois do pedido de desculpas do competidor, e elogiou o trabalho que ele fez na cozinha.

Agora estão na semifinal do MasterChef – A Revanche Estefano, Fernando e Vitor.