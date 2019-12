Lista mostra os artistas mais escutados de 2019 e da década no Spotify

O Spotify liberou sua listinha de mais ouvidos de 2019, com os cantores e cantoras mais ouvidos no Brasil e no mundo, as músicas que mais tocaram, e os álbuns que fizeram mais sucesso com os assinantes da plataforma.

No Brasil, Marília Mendonça foi o grande destaque, e várias mulheres também protagonizaram os tops 10 do Spotify. Além disso, o streaming também divulgou a lista dos meus ouvidos da década toda!!! Confira todas as listas:

Top 10 músicas mais ouvidas do Brasil em 2019:

Lençol Dobrado – Analaga, João Gustavo e Murilo

Bebi Liguei – Ao Vivo – Marília Mendonça

Atrasadinha – Ao Vivo – Felipe Araújo, Ferrugem

Cobaia – Lauana Prado, Maiara & Maraisa

Notificação Preferida – Ao Vivo – Zé Neto & Cristiano

Vou Ter Que Superar – Ao Vivo – Marília Mendonça, Matheus & Kauan

Todo Mundo Vai Sofrer – Ao Vivo – Marília Mendonça

Solteiro Não Trai – Ao Vivo – Gustavo Mioto

Cem Mil – Ao Vivo – Gusttavo Lima

Tijolão – Ao Vivo – Jorge & Mateus

Top 10 álbuns mais ouvidos do Brasil em 2019:

Todos Os Cantos, Vol. 1 (Ao Vivo) – Marília Mendonça

O Embaixador (ao Vivo) – Gusttavo Lima

Esquece o Mundo Lá Fora (Ao Vivo) – Deluxe – Zé Neto & Cristiano

Tem Moda Pra Tudo – Matheus & Kauan

Melim – Melim

Menos É Mais – Henrique & Juliano

Terra do Nunca (Ao Vivo) – Dilsinho

Reflexo – Deluxe (ao Vivo) – Maiara & Maraisa

Por Inteiro – Felipe Araújo

Acústico de Novo – Zé Neto & Cristiano

Top 10 mulheres mais ouvidas do Brasil em 2019:

Marília Mendonça

Anitta

Maiara & Maraisa

Ariana Grande

Ludmilla

ANAVITÓRIA

Billie Eilish

Lady Gaga

Beyoncé

Yasmin Santos

Top 10 homens mais ouvidos do Brasil em 2019:

Zé Neto & Cristiano

Gusttavo Lima

MC Kevin o Chris

Matheus & Kauan

Jorge & Mateus

Henrique & Juliano

Wesley Safadão

Dilsinho

Ferrugem

MC Kevinho

Top 10 artistas mais ouvidos do mundo em 2019:

Post Malone

Billie Eilish

Ariana Grande

Ed Sheeran

Bad Bunny

Khalid

J Balvin

Drake

Ozuna

XXXTENTACION

Top 10 álbuns mais ouvidos do mundo em 2019:

WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? – Billie Eilish

Hollywood’s Bleeding – Post Malone

thank u, next – Ariana Grande

No.6 Collaborations Project – Ed Sheeran

Shawn Mendes – Shawn Mendes

Bohemian Rhapsody – Queen

beerbongs & bentleys – Post Malone

Free Spirit – Khalid

7 EP – Lil Nas X

dont smile at me – Billie Eilish

Top 10 músicas mais ouvidas do mundo em 2019:

Señorita – Camila Cabello, Shawn Mendes

bad guy – Billie Eilish

Sunflower – Post Malone, Swae Lee

7 Rings – Ariana Grande

Old Town Road – Remix – Lil Nas X, Billy Ray Cyrus

I Don’t Care – Ed Sheeran, Justin Bieber

Someone You Loved – Lewis Capaldi

Wow. – Post Malone

Con Calma – Daddy Yankee, Snow

Shallow – Bradley Cooper, Lady Gaga

Top 10 mulheres mais ouvidas do mundo em 2019:

Billie Eilish

Ariana Grande

Taylor Swift

Camila Cabello

Halsey

Lady Gaga

Beyoncé

Rihanna

Cardi B

Dua Lipa

Top 10 homens mais ouvidos do mundo em 2019:

Post Malone

Ed Sheeran

Bad Bunny

Khalid

J Balvin

Drake

Ozuna

XXXTENTACION

Daddy Yankee

Anuel AA

Top 10 artistas mais ouvidos do Brasil na década:

Jorge & Mateus

Marília Mendonça

Anitta

Matheus & Kauan

Henrique & Juliano

Zé Neto & Cristiano

Wesley Safadão

Gusttavo Lima

Ed Sheeran

Alok

Top 10 músicas mais ouvidas do Brasil na década:

Shape of You – Ed Sheeran

Propaganda – Ao Vivo – Jorge & Mateus

Deixe Me Ir – Acústico – 1Kilo, Baviera, Knust

Hear Me Now – Alok, Bruno Martini, Zeeba

Atrasadinha – Ao Vivo – Felipe Araújo, Ferrugem

Notificação Preferida – Ao Vivo – Zé Neto & Cristiano

Vai malandra (feat. Tropkillaz & DJ Yuri Martins) – Anitta, DJ Yuri Martins, Maejor, Mc Zaac, Tropkillaz

Largado Às Traças – Ao Vivo – Zé Neto & Cristiano

Ciumeira – Ao Vivo – Marília Mendonça

Ao Vivo E A Cores – Anitta, Matheus & Kauan

Top 10 artistas mais ouvidos da década no mundo:

Drake

Ed Sheeran

Post Malone

Ariana Grande

Eminem

The Weeknd

J Balvin

Kanye West

Rihanna

Coldplay

Top 10 mulheres mais ouvidas da década no mundo:

Ariana Grande

Rihanna

Taylor Swift

Sia

Beyoncé

Nicki Minaj

Billie Eilish

Selena Gomez

Adele

Camila Cabello

Top 10 músicas mais ouvidas da década no mundo:

Shape of You – Ed Sheeran

One Dance – Drake, Kyla, WizKid

rockstar (feat. 21 Savage) – 21 Savage, Post Malone

Closer – Halsey, The Chainsmokers

Thinking out Loud – Ed Sheeran

God’s Plan – Drake

Havana (feat. Young Thug) – Camila Cabello

Despacito – Remix – Daddy Yankee, Justin Bieber, Luis Fonsi

Love Yourself – Justin Bieber

Lean On (feat. MØ & DJ Snake) – DJ Snake, Major Lazer, MØ