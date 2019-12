Disney lança coleção do ‘Baby Yoda’

Uma boa novidade para os fãs da franquia Star Wars. O personagem da série The Mandalorian, o Child (mais conhecido como “Baby Yoda”), se tornou o protagonista de uma coleção de itens oficiais.

Graças à repercussão positiva nas redes sociais, o “Baby Yoda” foi escolhido para estampar bolsas, camisetas e até mesmo carcaças de iPhone. Os produtos custam a partir de 12,99 dólares e já estão disponíveis para compra no site da Disney.

Veja alguns itens que estão na loja oficial da marca.









O “Baby Yoda” apareceu pela primeira vez no seriado The Mandalorian, que estreou no serviço de streaming Disney+.