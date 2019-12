CCXP Cruise: Maior evento da cultura pop agora será em alto-mar

Que a CCXP já é o maior evento de cultura pop da América Latina, quiçá do mundo, todos já sabem. E agora eles vão dar um passo ainda maior na inovação: o próximo evento será em alto-mar!

Entre os dias 18 e 21 de março de 2021 a CCXP estará em um cruzeiro pela costa brasileira, com os melhores conteúdos do mundo dos quadrinhos, games, cinema, séries e cosplays. O CEO da CCXP, Pierre Mantovani, acredita que isso vai deixar o evento ainda mais épico: 'Os planos de expansão da CCXP são grandes. No meio deste ano fizemos nossa primeira edição na Europa e o sucesso foi tão grande, que a CCXP Cologne já tem data para acontecer em 2020. E como o grande diferencial da nossa marca é proporcionar ao público experiências épicas, decidimos levar todas nossas experiências para um verdadeiro sonho geek em alto-mar'.

As atrações já confirmadas pelo evento são: fotos e Autógrafos com artistas convidados, Artists’ Alley, 4 dias de conteúdos no Thunder Theater on board, painéis e entrevistas no deck da piscina, exibição de filmes e maratonas de séries, Cosplay Universe, Concurso de Cosplay, jantares temáticos, Palco de Influenciadores, Palco do Omelete On Board e cabines temáticas com licenciamentos exclusivos.

As vendas para o CCXP Cruise começam pelo site na segunda (9), mas quem comparecer na CCXP 2019, que acontece de 5 a 8 de dezembro, já vai poder garantir sua vaga no evento em alto-mar, já que um estande estará disponível para fechar os pacotes.