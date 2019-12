CCXP 2019: Tudo que você precisa saber para o evento

A CCXP 2019 começa oficialmente nesta quinta (5), já que na noite de quarta (4) acontece a Spoiler Night para convidados e imprensa. Mas então prepare-se e veja tudo o que você precisa saber para curtir o evento!

Veja também:

Fresno, Far From Alaska e mais bandas se apresentarão na CCXP 2019

Disney anuncia pré-estreia de ‘Frozen 2’ e painel de duas animações na CCXP 2019

Onde retirar o ingresso:

Para quem selecionou a opção "retirada no evento" , segue os dias e horários para retirar o seu pedido no local da CCXP:

São Paulo Expo Exhibition & Convention Center (Antigo Imigrantes Exhibition & Convention Center).

Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5. O São Paulo Expo fica a 1km da Estação Jabaquara do Metrô (linha Azul).

Edifício garagem – Térreo

04/12/2019 à 07/12/2019 das 07h às 21h

08/12/2019 das 07h às 20h

Não esqueça de levar o número do pedido e documento com foto!

Caso deseje que a retirada seja feita por outra pessoa, no ato da retirada a mesma deverá apresentar o documento de identificação com foto do titular da credencial (original ou cópia).

O que não pode levar para a CCXP:

– embalagens rígidas e com tampa (exemplo: potes de plásticos do tipo “tupperware”);

– latas;

– capacetes;

– armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo (facas, canivetes, etc); (

– cadeiras/banquinhos;

– objetos pontiagudos;

– objetos perfurantes ou cortantes (tesoura, estiletes, pinças, cortadores de unha);

– fogos de artificio, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie;

– bebidas alcoólicas;

– substâncias venenosas e/ou tóxicas, incluindo drogas ilegais;

– skate, bicicleta ou qualquer tipo de veiculo motorizado ou não;

– isopor, cooler ou qualquer tipo de utensílio para armazenagem como squeezes e tupperware;

– bomba de ar manual ou elétrica.

O que pode levar para a CCXP:

– mochila;

– carrinho de bebê;

– alimentos desde que estejam em suas embalagens originais lacradas;

– garrafinhas e copos de água

– câmera fotográfica, bastão de selfie;

– remédios;

– desodorante (não pode ser o aerosol);

– saco de dormir (se não tiver estrutura rígida).

A CCXP 2019 acontece entre os dias 5 e 8, no São Paulo Expo. Os horário de funcionamento de cada dia são: quinta-feira e sexta-feira, das 12h às 21h, sábado, das 11h às 21h, e domingo, das 11h às 20h. Todos os ingressos estão esgotados.