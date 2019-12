'Klaus': Animação da Netflix ganha experiência em shopping de São Paulo

A animação 'Klaus', da Netflix, está fazendo muito sucesso desde que foi lançada e o shopping Center Norte, em São Paulo, vai receber a Casa Klaus, experiência que vai ensinar a fazer brinquedos, e ainda ajudar o próximo!

Veja também:

Confira os filmes de Natal que estreiam em dezembro

Semana Internacional da Música de São Paulo chega a sua sétima edição com muitos shows

O espaço inspirado no filme vai contar com oficinas para construção de brinquedos, e tudo que for construído lá posteriormente será doado para projetos educacionais. Isso sim que é um bom modo de entrar no espírito do Natal!

E quem não puder comparecer na Casa Klaus pode ajudar de casa! Acessando o site da experiência, dá para solicitar o envio de um kit para montar um brinquedo em casa, e depois enviar para a Netflix, que vai se encarregar da doação.

A Casa Klaus fica no shopping Center Norte de sábado (7) até o dia 22 de dezembro, das 10h às 22h, e a entrada é gratuita!