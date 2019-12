BTS são os grandes vencedores do MAMA 2019 – veja todos os ganhadores

Uma das mais importantes premiações da música pop sul-coreana, a edição de 2019 do Melon Music Awards aconteceu na manhã desta quarta-feira (4).

Com distância de cerca de 12h entre o fuso horário brasileiro e o coreano, fãs do Brasil tiveram que madrugar para acompanhar o prêmio. Quem teve coragem, conseguiu assistir a performances especiais de astros do k-pop – e também da cantora britânica Dua Lipa.

Novamente, destacou-se o grupo BTS, que levou os mais importantes prêmios da noite (os chamados "daesangs"): Álbum do Ano, Artista Global do Ano, e Canção do Ano.

Confira a seguir todos os vencedores da noite:

Clipe do Ano – "Boy With Luv", BTS

Melhor Grupo Masculino – BTS

Melhor Grupo Feminino – TWICE

Performers Globais – MONSTA X

Melhor Performance Vocal – "gogobebe", Mamamoo

Melhor Performance em Dança – "ECLIPSE", GOT7

Artista Feminina Preferida (Qoo10) – TWICE

Artista Masculino Preferido (Qoo10) – BTS

Melhor Nova Artista – ITZY

Melhor Novo Artista – TXT

Álbum do Ano (Daesang) – "Map of the Soul: Persona", BTS

Melhor Artista – Baekhyun

Melhor Trilha Sonora Original – "Remember Me", Gummy

Melhores Vocais (Grupo) – Bolbbalgan4

Artista Internacional Preferido – Dua Lipa

Escolha dos Fãs Internacionais – BTS, GOT7, SEVENTEEN, TXT, TWICE, ATEEZ , MONSTA X, BLACKPINK, EXO, X1

Melhor Performance de Dança (Masculino) – BTS "Boy With Luv"

Melhor Performance de Dança (Feminino) – TWICE "FANCY"

Melhor Artista Feminina (Cellreturn) – Chungha

Melhor Novo Artista de um país asiático – WayV (China)

Artistas Globais do Ano (Daesang) – BTS

Melhor Performance Vocal Solo – Taeyeon

Melhor Banda – JANNABI

Melhor Colaboração – Lee Sora x BTS Suga

Melhor Compositor do Ano – Pdogg

Melhor Produtor Executivo do Ano – Bang Si Hyuk

Melhor Performance de Dança Solo – Chungha "Gotta Go"

Melhor Canção de Hip Hop – Heize "She's Fine"

Breakthrough Achievement (por conquistas na carreira) – SEVENTEEN

Canção do Ano (Daesang) – BTS "Boy With Luv"