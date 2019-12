Espetáculos exaltam obra de Anton Tchekhov no Teatro no Sesc

O Sesc apresentou nesta terça (3) a “Estação de Teatro Russo: Tchekhov”, parceria com o Festival Internacional Tchekhov de Teatro, um dos mais prestigiosos do mundo, que no ano que vem vai trazer a São Paulo um recorte com três montagens russas inéditas, em três unidades do Sesc, com produções recentes de diferentes regiões da Rússia, baseados na obra do autor Anton Tchekhov (1860-1904).

“O Urso”, com direção de Vladimir Pankov, é a primeira, com exibições nos dias 28 e 29 de março, no Sesc Pinheiros; “Kashtanka”, com direção de Vyatcheslav Kokorin, será apresentado entre 2 e 3 de maio no Sesc Vila Mariana; e o clássico “Tio Vânia”, com direção de Mikhail Bychkov, encerra a temporada nos dias 29 e 30 de agosto no Sesc Consolação.