Anitta fala sobre tragédia em baile funk de Paraisópolis: 'Poderia ter sido eu'

Neste domingo (1) uma tragédia em um baile funk em Paraisópolis resultou na morte de nove pessoas que foram pisoteadas durante uma confusão com a polícia. E a cantora Anitta se pronunciou sobre o caso em seu Instagram, dizendo que poderia ter sido ela ou sua família quando iniciou sua carreira.

Anitta começou dizendo 'A única coisa que consigo pensar é que, se fosse alguns anos atrás, poderia ter sido eu, minha mãe e meu irmão uma dessas pessoas. Uma das coisas que a gente mais fazia quando eu estava começando era cantar em baile de favela. Sem palavras'. Então criticou a ação policial ressaltando que se fosse em um festival grande, isso não aconteceria: 'E se tivessem entrado num super festival respeitado? Iam sair atirando? Vários festivais respeitados que têm droga, um monte de gente dentro roubando… E aí, sai atirando? Não sai, né, porque é diferente. Para as pessoas é 'vagabundo', 'música de baixo conteúdo', 'gente que não tem o que fazer'. É complicado o preconceito'.

Mas na sequência, ela defendeu os policiais, dizendo que tem amigos que são e que admira a profissão 'Admiro e dou valor à profissão policial. Tenho um irmão militar hoje em dia, tenho orgulho da disciplina dele, do caráter, do trabalho. Realmente, a finalidade é fazer nossa segurança. Tenho amigos policiais. Mas acho que isso é uma coisa do governo, sabe, de como fazem a gente encarar as coisas'.

Por fim, Anitta ressaltou a falta de oportunidades iguais: 'Se a letra é o que é, se as pessoas não têm condição de curtir entretenimento em outros lugares, de outra maneira, é porque eles não têm acesso a outras coisas, gente'.