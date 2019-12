Theatro Municipal de SP tem programação especial para celebrar o Natal

O corpo artístico do Theatro Municipal de São Paulo está com uma programação especial para celebrar o Natal. Até o próximo dia 22, o Coro Lírico, a Orquestra Sinfônica Municipal, o Coral Paulistano e a Escola de Dança de São Paulo se apresentam no próprio Theatro Municipal, no Mosteiro de São Bento e na Catedral Evangélica, todos na região do centro da capital paulista, com ingressos gratuitos ou a preços acessíveis para comemorar a festividade.

Entre as atrações, a Escola de Dança de São Paulo apresenta, entre 4 e 8 de dezembro, O Quebra-Nozes, de Piotr Ilitch Tchaikovsky, que conta uma história que começa justamente na véspera de Natal. A remontagem é assinada por Guivalde de Almeida e Thaís de Assis.

No dia 8, no Mosteiro de São Bento, o Coral Paulistano interpreta Gloria, de Antonio Vivaldi. O grupo apresenta ainda o Concerto de Natal, na Catedral Evangélica de São Paulo, com regência de Naomi Munakata, acompanhada do organista David Terry.

No dia 14 de dezembro, no Theatro Municipal, a Orquestra Sinfônica Municipal (OSM) e o Coral Paulistano apresentam o programa Messias Cante Junto. Serão interpretados trechos de O Messias, uma das obras mais conhecidas de Georg Häendel. O público é convidado a participar cantando, sob a batuta do maestro Roberto Minczuk, regente titular da OSM.

Nos dias 21 e 22, a OSM se apresenta novamente no Theatro Municipal, acompanhada do Coro Lírico, sob regência de Mário Zaccaro, diretor musical e regente titular do coro. No Concerto de Natal serão interpretadas peças tradicionais natalinas.

A programação completa pode ser vista em https://theatromunicipal.org.br .