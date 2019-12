Finalmente o primeiro trailer do filme solo da Viúva Negra é divulgado

Meio de surpresa, a Marvel lançou o primeiro trailer do filme solo da Viúva Negra na manhã desta terça (3), apresentando a heroína em sua missão, assim como os novos personagens.

Scarlett Johansson volta para o papel da Viúva Negra, e o elenco é composto ainda por Florence Pugh, Rachel Weisz e David Harbour. Os quatro até aparecem juntos em uma cena de confraternização no trailer. E um pôster inédito também foi divulgado!

'Viúva Negra' está com estreia marcada para o dia 30 de abril aqui no Brasil, e vale lembrar que a Marvel fará um painel na CCXP 2019, no sábado (7).