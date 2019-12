‘O Lago dos Cisnes’ volta à temporada da SPCD em 2020

A São Paulo Companhia de Dança divulgou a abertura da temporada de assinaturas 2020, titulada “Permanência e Inovação”, que levará ao palco do Teatro Sérgio Cardoso em São Paulo quatro programas ao longo do ano com três estreias, totalizando dez coreografias de criadores brasileiros e internacionais, que serão exibidas em junho e setembro. Destaque para “O Lago dos Cisnes”, de Mario Galizzi, que retorna à temporada após sucesso em 2018.

O ano terá ainda “Agora”, de Casa Abranches, “Vai”, de Shamel Pitts, “A Morte do Cisne”, de Lars Van Cawenberg, “Trick Cell Play”, de Édouard Lock, “Gnawa”, de Nacho Duato, “Anthem”, de Goyo Montero, e as estreia de “Só Tinha De Ser Com Você”, de Henrique Rodovalho, “Rococo Variations”, de Stephen Shropshire, e uma obra de Ana Catarina Vieira.

As renovações de assinaturas acontecem até o próximo dia 8. Para trocas, o prazo é de 9 a 15 de dezembro. As vendas de novas assinaturas terão início no dia 16 e seguem até o dia 31 de março – os valores para as novas assinaturas são de R$ 227 (plateia central), R$ 181 (plateia lateral) e R$ 136 (balcão), através do site spcd.com.br ou pelo telefone 3224-1383.