MasterChef: Duplas preparam menu luso-brasileiro de 6 passos

Nesta terça-feira, 3, às 22h45, Estefano Zaquini, Fernando Kawasaki, Thiago Gatto e Vitor Bourguignon vão enfrentar a última prova em equipe da temporada de MasterChef – A Revanche. O desafio será replicar um menu de seis passos inspirado na gastronomia brasileira e portuguesa criado pelo chef brasileiro Rodrigo Oliveira e pelo chef português Rui Paula, jurado do MasterChef Portugal. Os dois cozinheiros que tiverem o melhor desempenho estarão salvos da prova de eliminação.

Na prova que decidirá o último semifinalista, a dupla que perdeu o desafio do menu luso-brasileiro terá que preparar quatro canapés sofisticados e modernos. Mas a criação não será livre, cada canapé deverá harmonizar perfeitamente com um espumante e conter um ingrediente obrigatório: ostra, foie gras, morango ou chocolate. O cozinheiro que tiver o pior desempenho deixa a competição.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.

Todo domingo, às 22h30, Ana Paula Padrão comanda o MasterChef Para Tudo. O programa reapresenta o episódio exibido às terças com conteúdo especial.