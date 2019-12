Harry Styles anuncia dois shows no Brasil em 2020

Depois de dizer apenas que viria para a América do Sul com sua turnê, Harry Styles finalmente confirmou que vai fazer shows aqui no Brasil, e já divulgou os locais e as datas.

Anote na agenda então: Harry Styles vai se apresentar em São Paulo no dia 7 de outubro, no Allianz Parque, e no dia 9 de outubro no Rio de Janeiro, na Jeunesse Arena. A venda de ingressos começa às 10h da manhã do dia 5 de dezembro, no site da Ingresso Rápido, assim como nas bilheterias oficiais das duas cidades. Não, não terá pré-venda, mesmo!

A 'Love on Tour' de Harry Styles é de seu novo álbum, 'Fine Line', o segundo solo de sua carreira, que será lançado no dia 13 de dezembro. Mas duas músicas já foram divulgadas pelo cantor, 'Lights Up' e 'Watermelon Sugar'.