Grey’s Anatomy: Novas mudanças incomodam fãs de outra série

Após o fim da primeira parte da 16ª temporada de “Grey’s Anatomy”, Krista Vernoff, showrunner do drama médico, fez um importante anuncio: a série voltará a ser exibida às 21h. Enquanto para os fãs esta notícia agrada aqueles que desejam episódios mais “quentes” e “adultos”, ela também deixa outros espectadores incomodados.

me desculpem, anatômicos. mas eu adorei esse personagem, e confesso que estou meio que shippando ele com a meredith, não me julguem!! pic.twitter.com/E3v94uiV6p

— ؘ (@epicgreys) November 24, 2019