Disney Channel fará especial das princesas com conteúdo especial em Libras

O Disney Channel anunciou que está preparando uma programação especial sobre as princesas da Disney, mas a parte mais legal disso é que os curtas-metragens terão conteúdo em Libras, Língua Brasileira de Sinais, para pessoas com deficiência auditiva!

Serão doze curtas, sendo que o primeiro já foi exibido nesta segunda (2), de 'Valente'. E o resto da programação do canal é assim:

03/12/2019: Aladdin

04/12/2019: A Bela Adormecida

05/12/2019: Enrolados

06/12/2019: A Bela e a Fera

07/12/2019: Cinderela

08/12/2019: Frozen: Uma Aventura Congelante (às 7h30)

09/12/2019: A Pequena Sereia

10/12/2019: A Princesa e o Sapo

11/12/2019: Pocahontas

12/12/2019: Branca de Neve e os Sete Anões

13/12/2019: Moana: Um Mar de Aventuras

Os curtas têm cinco minutos cada para contar resumidamente a história dos contos de fadas da Disney. E depois de serem exibidos no canal, eles estarão disponíveis no canal do YouTube do Disney Junior.