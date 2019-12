'Batman 80 – A Exposição' é prorrogada até 2020

Após o enorme sucesso da 'Batman 80 – A Exposição', no Memorial da América Latina, em São Paulo, a data para encerrar a exposição foi prorrogada até 2020!

A exposição que celebra os 80 anos do Batman iria até o dia 17 de dezembro, mas agora ficará até 2 de fevereiro de 2020, aproveitando as férias escolares na capital paulista. No local existem diversos cenários para tirar fotos e conhecer, como a Mansão Wayne, a Batcaverna, o Asilo Arkham, o apartamento da Mulher-Gato e o covil do Coringa.

Ainda tem no local mais de 500 itens originais do acervo de Marcio Escoteiro, que é um dos maiores colecionadores de Batman do Brasil, e de Ivan Freitas da Costa. E também tem uma lojinha para levar para casa seus itens preferidos do Homem-Morcego!