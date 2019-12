Ator coreano Cha In-ha é encontrado morto na Coréia do Sul

Cha In-ha, um ator coreano, foi encontrado morto, aos 27 anos, na Coréia do Sul. Sua morte foi confirmado pela agência Fantagio, que representava o artista.

O comunicado emitido diz 'Nós estamos devastados em confirmar notícias tão infelizes. No dia 03 de dezembro, o ator Cha In-ha nos deixou. Estamos com o coração partido em informar isso para todos que enviaram muito amor e apoio ao Cha In-ha até hoje. Estamos mergulhados no luto, é algo muito difícil de acreditar'.

E o texto continua falando 'Nós pedimos para que rumores não sejam espalhados e para que especulações não sejam publicadas, para que a família dele, que está passando por uma grande tristeza pela notícia repentina, possa se despedir pacificamente'.

Cha In-ha começou a carreira em 2017, com o grupo de atores Surprise U, da agência Fantagio. E atualmente estava no ar na série 'Love With Flaws'.