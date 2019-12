Programa de Sandra Annenberg é cortado da grade da Globo

A Globo anunciou o fim do Como Será?, programa apresentado por Sandra Annenberg, nesta segunda-feira, 2.

Edições que trarão matérias inéditas mescladas com "melhores momentos" da atração devem ir ao ar já a partir do próximo sábado, 7.

LEIA MAIS:

Raul Gil nega boato de morte em vídeo: ‘Mais vivo do que nunca!’

A Globo ainda não divulgou a data em que o último Como Será? irá ao ar, mas ressaltou que a atração permanece apenas até a "estreia da nova programação das manhãs de sábado".

Sem detalhar os números, a emissora ainda garante que "alguns" dos profissionais do Como Será? "estão sendo realocados em outras produções".

Confira abaixo a íntegra do comunicado enviado pela Globo sobre o fim do Como Será?:

"Durante cinco anos, o Como Será? contribuiu para reforçar o compromisso da Globo com a pauta social, exibindo um conteúdo de extrema qualidade e dezenas de histórias inspiradoras, contadas por excelentes profissionais. Seus importantes temas, experiências transformadoras e exemplos de cidadania sempre tiveram destaque nos programas, novelas e telejornais da Globo e assim continuará sendo.

A partir de sábado, dia 7, serão exibidas edições com matérias inéditas e os melhores momentos que marcaram esses cinco anos de história, até a estreia da nova programação das manhãs de sábado, no horário que antecede o É de Casa, com novidades regionais e nacionais. Alguns profissionais dedicados ao programa estão sendo realocados em outras produções."