Primeiro teaser de '007: Sem Tempo Para Morrer' é divulgado

O primeiro teaser oficial do novo filme de James Bond, '007: Sem Tempo Para Morrer' foi divulgado, mostrando rapidamente poucas cenas. O vídeo foi lançado para anunciar que o trailer completo será lançado nesta quarta (4)!

Este será o último filme de Daniel Craig no papel de James Bond, e rumores apontam que a atriz Lashana Lynch, que está no elenco do filme, deve assumir o papel de 007 nos próximos longas da franquia.

'007: Sem Tempo Para Morrer' está com estreia marcada para o dia 8 de abril de 2020.