Pabllo Vittar e Iggy Azalea finalmente lançam sua parceria; Ouça 'The Girls'

Pabllo Vittar e Iggy Azalea vêm deixando os fãs ansiosos com uma parceria há um bom tempo, e finalmente chegou a música das duas! 'The Girls' ainda não ganhou clipe, mas dá para ouvir muito bem.

A parceria entre Iggy e Pabllo faz parte do álbum 'Wicked Lips', da rapper australiana, que também conta com músicas como 'Lola', com participação de Alice Chater, e as novidades 'Not Important' e 'Personal Problem'.

Vale lembrar que essa não é a primeira parceria que Iggy faz com uma cantora brasileira, já que a música 'Switch', em 2017.