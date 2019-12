Me Poupe! Nathalia Arcuri ajuda aposentada a sair do sufoco financeiro em novo episódio

Nesta segunda-feira (2), às 22h45, a Band exibe mais um episódio de Me Poupe! Dívidas Nunca Mais. A especialista em finanças pessoais Nathalia Arcuri vai ajudar a aposentada Janete Stapf.

Mãe de quatro filhos e avó de oito netos, Janete esbanja simpatia e empréstimos consignados. Aos 70 anos e com quase metade de sua aposentadoria comprometida com os consignados, a moradora do Capão Redondo, zona sul de São Paulo, precisa recorrer a uma antiga receita de família para sair do sufoco.

O Me Poupe! Dívidas Nunca Mais é uma parceria Band, Endemol Shine Brasil e Nathalia Arcuri. O programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no site e no aplicativo da emissora para dispositivos móveis).