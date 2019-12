La Casa de Papel: Atrizes revelam momentos atrás das câmeras e aumentam rumores de gravação da 5ª parte

Na semana passada, rumores bastante animadores para os fãs de “La Casa de Papel” começaram a circular, apontando que a quinta parte da série já começou a ser gravada. Coincidência ou não, algumas atrizes do elenco estão relembrando momentos por trás das câmeras nas redes sociais.

A primeira a recordar as gravações da terceira parte foi Úrsula Coberó, que interpreta Tóquio no sucesso espanhol. A atriz de 30 anos compartilhou um erro de gravação no Instagram.

Hoje, Itziar Ituño (45), revelou como foi gravado o momento em que sua personagem, Lisboa, escala uma árvore. A cena foi dirigida por Alex Rodrigo.

Com data vazada pelo ator argentino Rodrigo de la Serna, que interpreta a Palermo, a quarta parte de “La casa de papel” deve estrear em janeiro de 2020 na Netflix e promete ser muito intensa, segundo os criadores.

“Acho que a próxima temporada será uma bomba por muitas razões. Viemos da terceira temporada com uma sensação de vertigem, porque foi a primeira vez que produzimos para a Netflix, acabamos com um primeiro assalto e tivemos que mostrar que poderíamos projetar um novo com mais adrenalina e força. Acho que estávamos tão preocupados com o fato de termos muitos ritmos e marcos. Nesta quarta temporada, o que propomos é parar um pouco, diminuir a velocidade para poder saborear dramaticamente alguns personagens e depois voltar a atingir uma explosão em uma parte do meio da temporada. É uma temporada muito especial para provar e com bombas muito poderosas”, explicaram Álex Pina e Javier Gómez Santander em entrevista ao Estilo DF.