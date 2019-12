Harry Styles mostra seu lado ator em teaser de 'Adore You'

No teaser para sua nova canção, "Adore You", o cantor britânico Harry Styles é um jovem habitante da ilha de Eroda que se destaca por seu sorriso extraordinariamente brilhante.

Não muito diferente do Harry que conhecemos, certo?

O vídeo anuncia o primeiro single oficial do novo álbum do cantor, o segundo de sua carreira. "Fine Line" tem previsão de lançamento para 13 de dezembro.

Já tendo atuado no sucesso "Dunkirk" (2017), de Christopher Nolan, o ex-One Direction mostra que suas habilidades dramáticas não enferrujaram com os anos. Harry interpreta o personagem principal.

Com direção de Dave Meyers e narração da cantora Rosalía, o clipe conta a história da ilha fictícia de Eroda (de trás para frente, o nome diz "Adore"). Apesar de suas belas paisagens, todos os habitantes parecem estar constantemente de cara feia, e o céu parece sempre estar nublado.

No entanto, certo dia, um garotinho mágico nasce e exibe o sorriso mais brilhante que qualquer "Erodense" já viu. É Harry.

A luz do sorriso do menino, no entanto, aterroriza a população local, e ele é forçado a viver distante da sociedade. Sozinho e triste, o rapaz já crescido vê seu sorriso se apagar.

Assista ao teaser: