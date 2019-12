Confira os filmes de Natal que estreiam em dezembro

Dezembro está recheado de filmes com o tema de Natal para maratonar e entrar no clima do final do ano. Só na Netflix, são oito produções para assistir e se emocionar.

Alguns filmes já estrearam nos cinemas e no catálogo do streaming, mas ainda tem novidades para chegar em dezembro. Então confira a lista completo das novas produções de Natal para assistir

'Feliz Natal e Tal' (já disponível na Netflix) – Sinopse: 'Don Quinn (Dennis Quaid) é um típico pai de família que, enquanto tenta manter o equilíbrio entre as necessidades de cada parente, se esforça para organizar as festividades de fim de ano. É no meio dessa confusão que a filha caçula chega com seu novo namorado, tornando tudo ainda mais complicado'.

'Deixe a Neve Cair' (já disponível na Netflix) – Sinopse: 'Um forte nevasca atinge a cidade de Gracetown na véspera de Natal e a transforma em um inesperado refúgio romântico. Um trem retido no meio do nada, uma corrida com os amigos no frio congelante e lidar com a tristeza da perda do namorado ideal. Três histórias de amor distintas que se conectam entre si'.

'Klaus' (já disponível na Netflix) – Sinopse: 'Em Smeerensburg, remota ilha localizada acima do Círculo Ártico, Jesper (Jason Schwartzman) é um estudante da Academia Postal que enfrenta um sério problema: os habitantes da cidade brigam o tempo todo, sem demonstrar o menor interesse por cartas. Prestes a desistir da profissão, ele encontra apoio na professora Alva (Rashida Jones) e no misterioso carpinteiro Klaus (J.K. Simmons), que vive sozinho em sua casa repleta de brinquedos feitos a mão'.

'O Natal está no Ar' (já disponível na Netflix) – Sinopse: 'O pai solteiro e o DJ de rádio, Rashon "Rush" Williams (Romany Malco) perde o emprego enquanto seus quatro filhos têm caríssimas exigências nas listas de presente de natal. Para ajudar Rush, seu produtor e tia planejam ajudá-lo a comprar outra estação, tendo como única condição a redução de gastos desnecessários da família Williams. Nessa jornada, um pai amoroso se reconecta com seus filhos quando todos aprendem que a verdadeira alegria vem de quem você tem, não do que você tem'.

'Um Passado de Presente' (já disponível na Netflix) – Sinopse: 'Depois que uma feiticeira transporta o cavaleiro medieval Sir Cole (Josh Whitehouse) para a época atual em Ohio, durante as festas de fim de ano, ele faz amizade com Brooke (Vanessa Hudgens), uma professora de ciências inteligente e gentil que está desiludida pelo amor. Brooke ajuda Sir Cole a navegar no mundo moderno e tenta ajudá-lo a descobrir como cumprir sua misteriosa e verdadeira missão – o único ato que o levará de volta para casa. Mas, à medida que ele e Brooke se aproximam, Sir Cole começa a se perguntar se realmente quer voltar à sua antiga vida'.

'Uma Segunda Chance para Amar' (já em cartaz nos cinemas) – Sinopse: 'Kate (Emilia Clarke) é uma jovem inglesa cuja vida é uma bagunça. Ela trabalha como elfo em uma loja temática de natal o ano todo. Quando ela conhece Tom (Henry Golding), o que parecia impossível se torna realidade, conforme o rapaz enxerga através de todas as barreiras que ela construiu'.

E agora anote na agenda as datas dos filmes que estão para estrear tanto na Netflix, quanto nos cinemas!

Natal em 3 por 4 (série – estreia 6/12 na Netflix) – Sinopse: 'A celebração de Natal de quatro irmãs durante três épocas diferentes de suas vidas: adolescência, idade adulta e terceira idade. Conforme elas comemoram o feriado ao longo dos anos, também se deparam com dramas e segredos familiares'

Especial de Natal Porta dos Fundos: A Primeira Tentação de Cristo (estreia 3/12 na Netflix) – Sinopse: 'Jesus completa 30 anos e leva um convidado especial para conhecer sua família, mas a festa reserva outras surpresas. Um especial de Natal que só poderia ser feito pelo Porta dos Fundos'.

O Príncipe do Natal: O Bebê Real (estreia 5/12 na Netflix) – Sinopse: 'Aldovia está em clima de Natal enquanto a Rainha Amber (Rose McIver) e o Rei Richard (Ben Lamb) se preparam para tirar um tempo para si e cuidar do seu primeiro filho, que está para nascer. Porém, primeiro eles precisam renovar um sagrado tratado de paz com o reino da Penglia. Quando uma tempestade de neve atinge o castelo na véspera de Natal e o tratado desaparece, o casal real precisa encontrar o ladrão para garantir a segurança de sua família e seus súditos'.

Natal Sangrento (estreia 12/12 nos cinemas) – Sinopse: 'Enquanto o Natal se aproxima, o campus de uma universidade fica cada vez mais vazio, com muitos estudantes voltando para as suas famílias. No entanto, algumas garotas de uma irmandade começam a ser assassinadas, uma a uma, por uma figura misteriosa. Mas o matador não suspeitava da capacidade destas alunas em se unirem em busca de vingança'.