Pussycat Dolls faz apresentação para marcar o retorno do grupo

Depois de anunciar o retorno do grupo, as Pussycat Dolls fizeram sua primeira apresentação juntas depois de dez ano. E elas já chegaram com música nova!

Durante o programa The X Factor: Celebrity, cinco das seis Pussycat Dolls subiram ao palco e cantaram o novo single 'React'. Mas elas também relembraram o passado com a clássica 'Don't Cha'.

O grupo Pussycat Dolls lançou dois discos durante a carreira, com hits como 'Don't Cha', 'Wait a Minute' e 'When I Grow Up'. Elas se separaram em 2009, mas estão prontas para voltar com tudo em 2020.