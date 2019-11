MasterChef Brasil - A Revanche: ‘Estar entre os quatro melhores é gratificante’, diz Vitor

Com apenas quatro cozinheiros no páreo, o MasterChef – A Revanche está chegando em sua reta final. Feliz com o próprio desempenho na competição, o curitibano Vitor Bourguignon comemorou a sua trajetória. "A sensação de estar entre os quatro melhores é muito gratificante", disse em entrevista ao Portal da Band.

"É um sentimento diferente de qualquer coisa que eu já passei aqui dentro. É muito bom e muito gostoso, mas ainda não estou 100% satisfeito. Na minha temporada, eu fiquei em sétimo lugar. Dessa vez, eu já garanti no mínimo o quarto lugar. Então, é uma evolução em termos de desempenho", afirmou.

"Nas próximas provas, a ousadia mais do que nunca vai falar alto. Todo mundo aqui sabe cozinhar bem e tem uma mão boa para o tempero. Então, para eu me destacar, para garantir o próximo passo, tenho que sair da zona e conforto e tenho que arriscar. Nessa última prova, eu arrisquei e consegui acertar no risco", completou fazendo referência à Caixa Misteriosa de miúdos.

Para agradar os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin, Vitor preparou testículos empanados, presunto de Parma e purê de couve-flor roxa. "Foi uma Caixa muito difícil, mas diferentemente da minha temporada, eu consegui entender melhor o que os insumos pediam e arrisquei. Tive sorte de todos os meus riscos terem sido positivos. Os chefs gostaram e se surpreenderam", disse.

"Acho que eu já consegui mostrar para os chefs a minha evolução, diante das provas que eu ganhei, do meu desempenho na competição. Então, eu consegui aquilo que era o meu principal objetivo de ter vindo, que era me afirmar realmente como um cozinheiro", finalizou.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.